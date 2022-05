El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de mayo de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Necesitas reencontrarte con tus metas, en algún lado perdiste el rumbo y has estado como a la deriva. Nada Que no puedas corregir con enfoque y perseverancia. Si después de un tiempo, descubres que tus intereses han cambiado, no te preocupes. Crea nuevos objetivos, puede que te lleve más tiempo organizar tus ideas, pero si te asesoras adecuadamente y te rodeas del equipo adecuado, llevas las de ganar.

Tauro

Los últimos días han sido un poco estancados. A pesar de tus esfuerzos, sientes que trabajas y no avanzas. Quieres resultados y los quieres ya. No te desesperes, ni corras para lograr lo que te has propuesto, porque si lo haces, puedes caerte. La meta es acertada, pero puede que el método para llegar a ella no. Evalúa cuáles serán tus siguientes pasos y haz lo que tengas que hacer.

Géminis

Ves lo que otros no. Tienes un sexto sentido especial, que te permite captar alertas y tomar decisiones que para los demás pueden ser sorpresivas e insólitas, pero que con el tiempo serían las más acertadas. No te preocupes por el que dirán, si estás seguro de lo que debes hacer, adelante. Que nada, ni nadie te detenga.

Cáncer

Piensas demasiado en el pasado, y en ocasiones hasta idealizas lo que sucedió y hasta dejas de vivir en tu presente y no, eso no está bien. Lo que paso, paso y no tiene que ver con quien eres ahora. Céntrate en tú ahora y trabaja en que sea lo que deseas. No hay tiempo que perder.

Leo

Los próximos días estarán llenos de responsabilidades, reuniones interminables y pendientes por coordinar y organizar. Quieres hacer las cosas a tu manera, pero te topas con cierta resistencia de parte de los involucrados, no discutas ni te impongas, comunícate y convence. Prueba nuevas estrategias, pero con ninguna lograrás más que con la comunicación.

Virgo

Día para prestar especial atención a las necesidades de los demás. Logras un intercambio exitoso, la tendencia es que todos se sientan tomados en cuenta, plenos y capaces de superar lo que sea, porque juntos hacen el mejor equipo. En un futuro cercano, recibirás recompensas por tus acciones.

Libra

Mientras estás preocupado por encontrar respuestas, la vida te plantea nuevas preguntas y te obliga a enfrentar nuevas situaciones. Solo el tiempo te ayudará a encontrar las respuestas acertadas, porque esta vez, no basta con suponer, si quieres terminar algún capítulo, tienes que llegar hasta el final.

Escorpio

Ni te reprimas, ni te exijas demasiado. Vive tus sentimientos desde el fondo de tu corazón, tal y como te haga feliz. Si quieres decir o hacer algo, hazlo. No a lo loco, sin evaluar las consecuencias, por supuesto. Aplica siempre inteligencia emocional, esa que con el tiempo y a través de tu experiencia de vida, has aprendido a usar.

Sagitario

Puede que sin imaginarlo tengas que cambiar tus planes del día por otros totalmente diferentes. Lo que dejes pendiente, lo puedes hacer después. Lo importante no es el orden, sino los resultados. Confía en tu capacidad de completar lo que comiences, pero no te presiones con los tiempos.

Capricornio

Los altibajos laborales te tienen descontrolado. Te complicas la vida y permites que otros lo hagan también. Puede que sea hora de soltar ciertas personas y situaciones y buscar algo que te haga más feliz. La vida no es tan complicada, pero nuestras mentes si lo son.

Acuario

Si tus relaciones personales no son perfectas está bien, ninguna lo es. Con que haya respeto, comprensión, comunicación, solidaridad y sentimientos verdaderos es suficiente. El resto se puede manejar. Hoy podrías tener discusiones o desencuentros con algún ser querido. No reacciones ni te anticipes, respira profundo y cuando te calmes, di lo que tengas que decir.

Piscis

Puede que te sientas un poco estancado o puede que no hayas tomado decisiones cuando debías hacerlo. Sea como sea, hoy es un día un poco lento en el que no vale la pena esforzarse demasiado. Permite que todo fluya, haz lo que te corresponda y disfruta los procesos. Ya mañana, será otro día.