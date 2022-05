Gleyber Torres va tras récord de un legendario de las Grandes Ligas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gleyber Torres sigue siendo el papá de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas y el pasado martes disparó dos jonrones para llegar a siete en la temporada 2022, estando a un pasito de igualar y porque no después superar una marca del legendario de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio.

Por El Fildeo

Torres tuvo el séptimo juego multi-jonrón de su carrera en la MLB contra los Orioles el pasado martes en el Yankee Stadium y el único jugador con más juegos de este estilo ante el equipo de Baltimore antes de los 26 años es DiMaggio con ocho, así que el venezolano está a tan solo un juego de más de un jonrón para ponerse a la par de este miembro del Salón de la Fama.

Gleyber Torres had his 7th career multi-HR game vs the Orioles on Tuesday.

The only player with more vs Baltimore before the age of 26 in MLB history is Joe DiMaggio (8). pic.twitter.com/8ve4jxNGBp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2022