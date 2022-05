Rusia bombardeó región ucraniana con ráfaga de ojivas termobáricas (VIDEO)

A través de un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Defensa de Ucrania compartió un video con las imágenes de una fuerte ráfaga de misiles lanzada por las fuerzas rusas cerca de Novomykhailivka, en la región de Donetsk.

lapatilla.com

“El TOS-1A ruso bombardea posiciones ucranianas cerca de Novomykhailivka, región de Donetsk. Así es como se ve la guerra más grande y horrible del siglo XXI. Ucrania está lista para contraatacar. Para hacer esto, necesitamos MLRS al estilo de la OTAN. Inmediatamente”, declararon en su cuenta de Twitter.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022