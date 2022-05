El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de mayo de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

¿Como van tus relaciones esta semana? ¿Todo marcha viento en popa? ¿Tienes lazos estrechos con quienes te rodean? O ¿estás en el medio de relaciones tóxicas, que poco o nada aporta a tu vida, Sea como sea, es importante que estés claro y trabajes en esa área de tu vida. Si es que lo necesitas, por supuesto.

Tauro

Haz vivido un mes complicado y por momentos hasta has pensado que no podías más, pero no es así, resististe y ahora estás más dispuesto a trabajar en un cambio y si es definitivo, mucho mejor. Se avizora una etapa de luz, paz y tranquilidad, pero sobretodo de mejorar.

Géminis

Quieres cambios pero no haces nada para lograrlos. Estás sentado, a la espera de que todo suceda cómo por arte de magia y no, así no funcionará. Levántate, reacciona y ve tras lo que quieres. Puede que en este momento, mientras Mercurio esté retrógrado, no sea prudente iniciar algo nuevo, pero si lo es crear un plan, buscar y evaluar entre nuevas opciones.

Cáncer

La respuesta que tanto buscas llegará en el momento menos esperado. Has buscado incansablemente sin encontrarla y hasta la esperanza has perdido, pero ya no importa. La espera acabo y ahora tendrás más claro el panorama. Ahora debes evaluar cómo usar esta nueva información a tu favor. Ten en cuenta, que un paso en falso, podría hacer que pierdas todo lo que has avanzado.

Leo

Tienes el poder para conquistar a quien desees. Si estás en una relación te conectas mucho más, y si estás solo, donde pones el ojo pones la bala. ¿Te gusta alguien? Díselo, el momento es perfecto para revelar sentimientos. ¿Ya tienes pareja? Acércate más, demuestra tu amor sin límites.

Virgo

Hoy, más que nunca, tienes más claro que quieres y que no en tu vida. Si estás o no satisfecho con lo que sucede y hasta que punto estás dispuesto a hacer algún sacrificio para sacar a flote nuevos proyectos o emprender nuevos caminos. No te quedes en la idea, pasa a la acción.

Libra

¿Lo hago o no lo hago? Si dudas es porque hay resistencia, porque algo no fluye en tu interior. Explora un poco más allá, porque quizá es tu sexto sentido que te advierte que no abras esa puerta. Cuando uno está seguro de lo que debe hacer, lo hace y punto, de lo contrario, tal como te sucede, hay barreras invisibles que te impiden avanzar.

Escorpio

A los problemas soluciones. Hoy eres practico, directo y claro. No te vas por las ramas ni permites que nadie te manipule. Sabes diferenciar que te conviene y que no, y estás dispuesto a ir tras ello. Es tiempo de tomar decisiones, pero no por eso debes apresurarte. Ya sabras cuando dar el siguiente paso.

Sagitario

Se destapa una caja de Pandora y con ella salen a la luz alguna que otra mentira y quedan expuestos los responsables. Puede que no sus intenciones no hayan sido malas, pero igual el daño está hecho, la confianza se ha quebrado y las dudas se han sembrado. Hay mucho trabajo por hacer para recuperarse y sino se hace de mutuo acuerdo, no funcionará.

Capricornio

Día para distribuir muy bien tu tiempo. Por un lado puedes cumplir con tus obligaciones y por otro, compartir con personas especiales y no nos referimos a lo sentimental, sino a lo emocional. Tus seres queridos te nutren y necesitas y shot extra del amor quienes te quieres de verdad, te pueden dar.

Acuario

Estás en el medio de una situación que te compromete y ahora sientes que no puedes dar marcha atrás. Sea como sea, encontrarás una solución, porque el que quiere puede. Aún cuando tengas que dejar algo atrás, debes seguir adelante, es ley de vida. Por un momento todo se complica, pero tranquilo, porque después, todo fluirá.

Piscis

Día de conciliación. Si te has peleado con algún ser querido, hoy es el día perfecto para sostener una conversación directa, aclarar dudas y perdonar, porque la vida es una sola y no vale la pena arrastrar resentimientos. Todo se supera, hacerlo antes o después depende de cada uno.