El padre del asesino de la masacre de Texas: “Debería haberme matado a mí. Quiero que la gente sepa que lo siento”

El padre del joven de 18 años que mató a 21 personas en una escuela primaria en Uvalde, Texas, quiere que el mundo sepa que lo siente. En una entrevista con ‘ The Daily Beast‘ el jueves, Salvador Ramos dijo: «Solo quiero que la gente sepa que lo siento por lo que hizo mi hijo». «Nunca esperé que mi hijo hiciera algo así», agregó Ramos, de 42 años. «Debería haberme matado, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a alguien».

thedailybeast.com

Su hijo, también llamado Salvador, le disparó a su abuela en la cara el martes y se fue con su coche, después se estrelló en una zanja fuera del colegio Robb Elementary y acabó abriendo fuego en un aula de cuarto curso.

El adolescente, cuyo ataque se ha cobrado la vida de al menos 19 niños pequeños y dos adultos, murió en el lugar a manos de la policía.

Ramos dijo que estaba en el trabajo el día del tiroteo y que se enteró cuando su propia madre le llamó para contárselo. Presa del pánico, contactó con la cárcel local y les preguntó si su hijo estaba allí. Finalmente, se hundió al saber lo que ocurrió. «Mataron a mi niño», dijo. Agregó: «Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele».

