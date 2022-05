15 años sin RCTV @rctv por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Escuchando unas las canciones del compositor y cantante Armando Manzanero e interpretada por la cantante mexicana Ana Gabriel, Parece que fue ayer, y la canto para mis lectores: Parece que fue ayer/ Cuando te vi aquella tarde en primavera/ Parece que fue ayer/ Cuando las manos te tomé por vez primera… (https://www.youtube.com/watch?v=4fXk2d93kRc) esta canción de un hecho que paso hace quince años. Ese numero 15, se me viene a la mente cuando una niña celebra sus quince años donde ella alcanza su madurez y todos alrededor de ella bailamos un vals con aquella canción Tiempo De Vals de Chayanne (https://www.youtube.com/watch?v=j3ObHjm1fAE) pero la realidad es que no es día celebración sino una fecha de lamentación recordando momentos difíciles de la vida cuando el entonces presidente Hugo Chávez Frías, http://bit.ly/K0lxDR e hizo el anuncio y se ejecutó tal como estaba planteado Un anuncio el cual a muchos les dio risa, pero lo dicho por Chávez, se cumplió a cabalidad en la medianoche del 27 de mayo del 2007, http://bit.ly/dbWS5h cesaron las transmisiones del canal de Quinta Crespo en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Sus trabajadores de RCTV lloraron por la frustración que les causó la pérdida del canal, el cual había acompañado a los venezolanos por 53 años. A las 11:59 pm los directivos y empleados se despidieron de su audiencia con el eslogan “Un amigo es para siempre” y la promesa de volverse a encontrar en el futuro.

Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y así fue expresada abiertamente por Hugo Chávez Frías. Muchos venezolanos salimos a protestar esa flagrante violación de los derechos humanos que se le hacía al canal más antiguo de Venezuela y no solo al medio sino a los empleados que trabajaban en ese canal como Winston Vallenilla e hizo unos discursos en defensa de la libertad de expresión http://goo.gl/8cv5fr que después al pasar el tiempo se arrodillo a los herederos del poder para ser presidente de TVS.

Un repudio a este personaje antes mencionado, no aguanto más y hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que ha sido en la función de artista que le ha tocado desempeñar, pero llega el momento que su misma conciencia, los traiciona y ya no pueden seguir ocultando su procedencia, su origen y de la noche a la mañana, sin más ton ni son, se quitan la máscara y quedan al desnudo ante la opinión pública como un verdadero arrastrado, lo que siempre ha sido en su accidentada y perrísima vida. No solamente cerró este canal, sino que luego se dedicó al cierre de 300 emisoras de radio en diferentes estados del país, entre esas radios fue visceral como arremetieron contra todo el Circuito Nacional Belfort (CNB). Creyendo que había acabado su talón de Aquiles. No dejaron que ese siguiera en señal abierta sino por suscripción (cable y satelital) que volvió a dar la taya en volver ser el pionero en las telecomunicaciones y no cambio su línea editorial sacando todas las irregularidades del chavismo y la AN manejada por ellos cambia las leyes para controlar el canal y el día 23 de enero del 2010, el director de Conatel y Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, Diosdado Cabello, exhortó públicamente a las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) a sacar inmediatamente de sus parrillas de programación a los canales que, a su juicio, estarían incumpliendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Hoy Cabello es diputado a la AN, dijo para establecer si un canal se encuentra violando dicha Ley, basta con la opinión de la empresa proveedora del servicio de suscripción o del propio gobierno. El Diosdado advertía además que, si las empresas operadoras no sacaban del aire a los canales de cable que a su juicio estaban incumpliendo la Ley, “serían ellos y no los canales los que serían sometidos a un procedimiento administrativo.” A las cero horas del 24 de enero de 2010, al menos seis canales de televisión por cable fueron sacados del aire, entre ellos el canal RCTV Internacional y seis canales más. Se considera que todo cierre de un medio de comunicación, debe obedecer al procedimiento legal previamente establecido, conducido por una autoridad estatal independiente, y no puede ser producto de una decisión administrativa del gobierno.

Las teorías que se hablo en ese momento era que el gobierno de Chávez le habían quitado la concesión sino también la confiscación por medio del Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) robo los equipos de transmisión de ese canal como todo un ladrón. Complaciendo al Chávez por sus ansias de poder tiempo después ocurrido los hechos nunca se me podrá olvidar lo que le señaló María Corina Machado (https://www.youtube.com/watch?v=fSnHG1PfM8E) y le dijo “ladrón” en su propia cara siendo cuando ella era diputada en la Asamblea Nacional en la rendición de cuenta. Lo más temerario del caso sobre la libertad de expresión se llegó al extremo en perseguir a otros medios La Patilla, Tal Cual y El Nacional, por la vía judicial en quitándoles las sedes caso como paso con Diario El Nacional en obligarlo a pagar una indemnización a Diosdado Cabello en bolívares soberanos, estimada en petros anclados al dólar, a través de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y días después confisca la sede de ese periódico que el mismo Editor del Diario El Nacional le dijo muchas verdades a Cabello las razones porque el medio reprodujo esa noticia (https://www.youtube.com/watch?v=WspGrrViI1o) que hoy es buscado por la DEA.

No podemos negar que el canal de televisión RCTV, nos daba participación y fue entrevistado en varias ocasiones por la recordada Berenice Gómez (https://www.youtube.com/watch?v=Z51ZZh6D7HU&list=FLBtTiJ0AJPc-5JK2DvPFNsQ&index=2) en los chismes de la Bicha, era una época de historia marcados un antes y un después de él; RCTV crítico con todos los gobiernos recordemos como el día 31 de marzo de 1976, las transmisiones de RCTV fueron suspendidas por 72 horas por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por publicar “noticias falsas y tendenciosas”, en vista de el secuestro del empresario norteamericano William Niehous… Sea de la cuarta o de la actual quinta RCTV siempre fue opositor de los gobernantes y siempre respeto la libertad de expresión y buscando en unos de esos videos (https://www.youtube.com/watch?v=JUkzXguIj_Y) encontré algo que dijo el ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, en una entrevista del programa Primer Plano conducido por Marciel Granier, que si Hugo Chávez llegaba a ganar la presidencia de Venezuela, el país caería en una dictadura. Dicho por CAP Pregunta de Marcel “¿pero cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?”. Respuesta de CAP “Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún”. Pérez dijo la verdad en el momento en RCTV más indicado pero nadie le creyó, los venezolanos se fueron ilusionados por Chávez con aquella promesa de acabar las políticas de la cuarta república y fue peor el remedio que la enfermedad, se comenzó la profecía de CAP…

Es otro año más sin RCTV y espero ver algún día ese canal al aire en señal abierta dando un discurso por el Dr. Eladio Lares http://goo.gl/Q38uSq con lo dio una vez y que se repitan esas frases de optimismo y fe. Como todos los venezolanos volvamos a ver RCTV.

¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!