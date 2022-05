El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de mayo de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hay mucho por hacer en casa y por más que lo intentas, no avanzas. Quieres que todo esté impecable, limpio y ordenado. Estás consciente que tu casa es el reflejo de tu vida y quieres que esté perfecta.

Tauro

Surgen firmas de documentos importantes. Papeles que definirán tu economía a mediano plazo. Y aunque en esta etapa no es conveniente invertir, igual te atreves. No hacer nada es mejor que dar golpes de ciego. No te apresures, evalúa cada detalle y decide que tanto te conviene o no.

Géminis

Te sientes viva. Últimamente has estado tan enfocado en tus propios asuntos, que no te das tiempo para estrechar lazos personales y como consecuencia has descuidado tus relaciones. Acontecimientos de última hora te conectan con quienes amas y te dan la oportunidad de experimentar las mieles del amor. A partir de hoy te propones darle tiempo a quien lo merece.

Cáncer

Ser positivo y optimista te ayuda a atraer personas con energía similar. Para expandir tu círculo de amistades necesitas elevar tu energía, abandonar la desconfianza y el miedo a ser herido, pero sobretodo, a desconectarte de los problemas. Disfruta tu Domingo, ya mañana te enfocaras en el trabajo y demás preocupaciones.

Leo

Tienes la habilidad de lograr lo que te propongas. Resurgen proyectos del pasado con mayor fuerza y mejores posibilidades de concretarse. Las condiciones son propicias, pero los resultados dependen de ti. Tienes el equipo necesario para convertir tus metas en un hecho. Manos a la obra.

Virgo

Una persona de poder te propone un negocio o inversión. No te apresures, explora las posibilidades y asesórate con alguien de mayor experiencia en el tema. La intuición también jugará un papel fundamental. El tiempo se acorta y aunque es Domingo y se supone que descanses, tendrás que dedicar parte de tu tiempo al trabajo o por lo menos a crear un plan para la semana.

Libra

Un ser querido espera que cumplas tu palabra. Encuentros pospuestos, falta de apoyo y de comunicación podrían perjudicar la relación. Hay mucho por sanar y corregir. Nada que un poco de esfuerzo y enfoque no pueda solucionar. Pero sobretodo, lo que prometas, completo.

Escorpio

No discutas por situaciones sin importancia. Concreta una idea y llega al fondo de la situación, escucha atentamente a la otra persona y llega a acuerdos, aún cuando signifique ceder. No consideres que has perdido, porque la vida no es una competencia. Así que relájate.

Sagitario

Luchas, conflictos y situaciones complicadas de solucionar. No es un día fácil, pero si es ideal para profundizar y corregir. Quieres ser un líder pero actúas simplemente como alguien que impone, sin respetar la opinión de los involucrados. Crea nuevos puentes de comunicación y permite que otros aporten soluciones, que posiblemente sean más validas que las tuyas.

Capricornio

Inestabilidad financiera. Entra dinero con facilidad, pero se va de la misma manera. Una persona importante, de esas a las que es difícil decir que no, necesita ayuda económica. No hay problema en dársela, pero hazlo con límites y condiciones. La idea es ayudar, sin perder.

Acuario

Después de una experiencia dolorosa y de haber aprendido la lección se presenta la oportunidad de demostrar cuando has madurado. Actúa con seguridad y serenidad. No hagas como si te las sabes todas, lo que no sepas, pregúntalo. También sería conveniente dejar atrás el pasado y abrir los brazos a lo que viene, en libertad.

Piscis

Verdadero final de un ciclo. En el tren de la vida hay quienes nos acompañan hasta la estación final y otros que se quedan en el camino. Cada uno es parte de la etapa en que les corresponde estar y eso está bien. Es hora de dejar ir, de permitir que fluya, sin resistirse, pero sobre todo, es tiempo de entender que lo que sucede es lo mejor.