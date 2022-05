Nuevos reportes de inteligencia aseguran que los médicos le pronosticaron a Putin tres años de vida

Los informes revelaron que el ruso padece una forma grave de cáncer y está perdiendo la vista

El entorno cercano del ruso Vladimir Putin está cada vez más preocupado debido al agravamiento de su estado de salud. Según reportó el diario británico, Daily Mail, informes revelados por un agente encubierto del Servicio de Inteligencia Rusa (FSB, por sus siglas en ruso) aseguran que al mandatario se le advirtió que solo le quedan tres años de vida.

Por Infobae

La fuente relató que el diagnóstico de Putin se trata de una “forma grave de cáncer que progresa rápidamente”. Según explicó el espía, al líder de Moscú le quedan “no más de dos o tres años” y está perdiendo la vista, según informó también el Mirror.

Los informes señalan también que Putin se niega a usar anteojos por temor a que esto sea percibido como una forma de debilidad, y ahora está arremetiendo contra sus subordinados con “furia incontrolada”.

“Los acontecimientos se producen cuando las noticias sobre el deterioro de su salud continúan filtrándose fuera de Rusia desde un canal de Telegram que afirma tener fuentes dentro del Kremlin”, añade el reporte. Según detalla el medio británico, estos últimos datos salierona la lauz porque se habría filtrado “parte de un mensaje secreto del agente ruso al fugitivo y ex agente del FSB, Boris Karpichkov”.

Además, según estos informes, Putin se sometió a una cirugía de cáncer “exitosa” este mes y se está recuperando siguiendo el consejo de los médicos de que el tratamiento era “esencial”.

“La noticia surgió pocas horas antes de que Putin apareciera en la televisión estatal reuniéndose con su aliado Alexander Lukashenko en Sochi, cuando fue captado por la cámara torciendo torpemente los pies mientras su homólogo se sentaba para conversar”, reseñó el Mail.

Pero esta no es la primera vez que el mandatario fue visto haciendo movimientos con sus extremidades en actos públicos. También fue captado por las cámara durante una reunión con el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, hace una semana. Anteriormente fue visto en medio de actividades, discursos y reuniones públicas con actitudes que levantan sospechas sobre sus intentos de controlar los temblores que le estaría provocando el Parkinson, enfermedad de la que también se especula que padece.

“Los críticos han sugerido que el movimiento giratorio podría ser un intento de encubrir el tipo de espasmos involuntarios causados por el Parkinson, después de que se vio a Putin agitando su brazo y dirigiendo antes de otra reunión con Lukashenko el 18 de febrero”, indica el reporte.

Putin también ha sido visto agarrando los brazos de las sillas y las esquinas de las mesas, todo esto considerado como un esfuerzo por disimular cualquier sacudida.

Durante una conversación con el ministro de Defensa ruso, Putin fue visto tomando la mesa con su mano derecha y realizando movimientos constantes con su pie

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022