Aerolínea de Gran Bretaña aprobó tatuajes visibles para su tripulación

Virgin Atlantic se ha convertido en la primera aerolínea de la Gran Bretaña que permite tatuajes visibles para los miembros de su tripulación.

Por: Cultura Colectiva

En una decisión histórica, nunca antes vista entre las aerolíneas principales del mundo, la política para el personal cambia y ya no tendrán que ocultar sus tatuajes bajo el uniforme.

Los tatuajes serán permitidos

De acuerdo a la postura oficial de la aerolínea, Virgin Atlantic buscar dar una impulso a la inclusión y promover el empoderamiento de la individualidad entre su personal. Antes, la aerolínea solo contrataba a personas que aceptaran trabajar bajo la condición de nunca mostrar sus tatuajes durante los vuelos. “En Virgin Atlantic queremos que todos sean ellos mismos y sepan que pertenecen. Muchas personas usan tatuajes para expresar sus identidades únicas y nuestra tripulación no debe ser excluida de hacerlo si así lo quieren”, dijo Estelle Hollingsworth, directora de personal de la aerolínea.

Todavía habrá algunas restricciones

Los tatuajes en la cara y en el cuello seguirán prohibidos para aeromozos y aeromozas, aunque, eso podría cambiar en los próximos meses para esos miembros de la tripulación. Los tatuajes que tengan insultos o que sean inapropiados (por distintos motivos) no podrán ser visibles. Las modificaciones a las políticas sobre tatuajes se dan en un momento donde las aerolíneas sufren ante la falta de personal como una consecuencia directa de la pandemia de covid-19.

Happy International Flight Attendants Day ??

Today we’re championing the dazzling collection of individuals who are our wonderful cabin crew. We’ve always encouraged our people to be themselves, so from today, they can now show their tattoos with pride. pic.twitter.com/rRU3OrzKQb

— virginatlantic (@VirginAtlantic) May 31, 2022