Alicia Machado deja de lado la vanidad: “La gente me quiere, me la gané estando gorda”

La actuación, asegura Alicia Machado, la ha ido alejando de la egolatría y de tener el cuerpo perfecto, que de alguna manera tuvo luego de ser coronada como Miss Universo en 1996.

A sus 45 años, la venezolana considera que se ha ganado al público como es, recordando su etapa de sobrepeso cercano a los 20 kilos, poco después de obtener el cetro del concurso que lideraba Donald Trump, expresidente de EU.

“Es una realidad (el sentimiento ególatra), pero al convertirme en actriz, con cada año que pasa, voy creciendo y me he ido alejando de esa vanidad que no me hace nada bien y no me hará bien envejecer con ese fantasma en mi vida.

“La gente me quiere, me la gané gorda (risas), así que como esté, no me va a afectar. Me siento libre emocionalmente para vivir mi carrera y seguir así”, dice.

Proyecto con mujeres

La semana pasada Machado concluyó el rodaje de la comedia con humor negro “Killer Babes”, compartiendo créditos con Lucía Méndez, Itatí Cantoral y Patricia Manterola, como mujeres que quieren asesinar a su pareja.

En la ópera prima de Magaby García, la sudamericana interpreta a una mujer con poder económico, pero estafada por su marido, por lo cual decide deshacerse de él.

A pregunta expresa, Machado reconoce que ha sufrido violencia en su vida laboral, pero nada que no hayan experimentado el sector femenino en distintas facetas.

