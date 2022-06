¿Por qué los drones rusos son un desastre tecnológico?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varias publicaciones sobre la invasión de Rusia a Ucrania aseguran que los drones rusos están cayendo en el territorio ucraniano sin que los adversarios tengan que hacer prácticamente nada. Según afirman, la razón de que estos dispositivos voladores sean un fracaso es la corrupción que existe dentro del ejército ruso.

Por 20minutos

El sitio web de Oryx se ha convertido en uno de los espacios independientes que verifica las pérdidas de ambos bandos en el conflicto bélico que se inició a finales de febrero. En una de sus publicaciones, informan que las tropas ucranianas han destruido o capturado un total de 53 drones de reconocimiento Orlan-10 del enemigo.

El medio de comunicación Forbes explica que estos vehículos voladores no tripulados son fundamentales para Rusia, puesto que sirven para localizar unidades ucranianas. No obstante, los drones son de bajo coste y eso implica que muchos de ellos fallen en pleno vuelo.

#Ukraine: Another Orlan-10 drone of the Russian Forces crashed. However, this one is unusual- it has markings indicating that it is from the Ministry of Emergency Situations.

Why this UAV meant for civil situations would be used by the Russian side is unclear. pic.twitter.com/IzyP9RVmld

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 30, 2022