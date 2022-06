EN VIDEO: Tropas ucranianas emboscan convoy de soldados de élite rusos y lo volvieron trizas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Soldados ucranianos destruyeron un convoy ruso de vehículos blindados de orugas ligeros BMD con un artefacto explosivo improvisado instalado en un tramo de carretera.

Por: Defence Blog

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El ejército ucraniano dijo que el ataque fue llevado a cabo por miembros de la Brigada Aeromóvil 80 de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania (DShV) en la región oriental del Óblast de Donetsk.

“Estás viendo cómo se desecha el vehículo de combate de infantería de las fuerzas aerotransportadas enemigas en la tierra sagrada de Ucrania”, dijo el ejército en una publicación de Facebook.

Las imágenes muestran un convoy ruso de vehículos blindados de orugas ligeras BMD de las fuerzas aerotransportadas de Rusia, el VDV, serpenteando a lo largo de la carretera antes de que uno de los vehículos fuera destruido con explosivos.

El VDV ruso de 45.000 efectivos, que en su mayoría consiste en soldados contratados profesionales que tienen estatus de élite, están asignados a las operaciones más exigentes.

El ejército ucraniano no indicó dónde ni cuándo tuvo lugar el ataque.

BMD armored vehicle, together with russian invaders inside gets vaporized after hitting an anti-tank mine.

This drone footage was taken in the area of operations of Ukrainian 80th Air Assault Brigade from Lviv.#russianLosses #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/PUkmPmHv60

— Walter Report (@walter_report) June 1, 2022