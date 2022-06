Solo dos estaciones de servicios suministran gasoil subsidiado para todos los municipios de Falcón

En el estado Falcón, al occidente de Venezuela, donde están ubicadas las refinerías Amuay y Cardón que forman parte del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), solo quedaron dos estaciones de servicios con el subsidio de gasoil o diésel para atender a los transportistas en sus distintas áreas.

Corresponsalía La Patilla

Así lo dio a conocer Lino Atacho, en representación de 10 sindicatos que hacen vida en Punto Fijo, la principal ciudad de la Península de Paraguaná. Refirió que las estaciones subsidiadas son El Elevado (Punto Fijo) y Kilómetro 7 (Coro), que están atendiendo a todo el transporte público, de carga y alimentos de los 25 municipios del estado Falcón.

En ella se están entregando entre 80 y 100 litros por unidad de transporte público que son seleccionadas por los presidentes de las líneas y posteriormente autorizadas por los sindicatos. Mientras, el combustible para los camiones de carga es entre 200 y 400 litros, dependiendo de su destino.

Desde el estado Falcón salen gandolas cargadas de bolsas Clap para los estados andinos y la región de los llanos. Los conductores pernoctan en cola en las estaciones para poder optar por el combustible. “Aquí me quedo cargado hasta que me llenen. Con 200 litros no llego a Táchira y tengo 24.000 bolsas Clap. Si me quedo varado en la carretera, corro el riesgo de que me vayan a robar y sea peor. Hasta que no complete el combustible, no arranco porque tampoco se puede pagar el gasoil dolarizado”, dijo.

En las estaciones de servicios donde hasta la semana pasada se hacían largas colas por diésel y que fueron dolarizadas el pasado domingo 29 de mayo, no se observan colas y los isleros contaron que ya no se despacha como en meses anteriores. “La gente no tiene para llenar el tanque de un camión que pueden ser 400 dólares, eso es demasiada plata”.

Proponen aumento del pasaje

Los transportistas del municipio Los Taques propusieron a la alcaldía un aumento del 100% del pasaje, debido a que aseguran que no reciben un subsidio diario del diésel y, por tanto, deben recurrir al precio internacional.

Omar Enrique Arias, chofer de una unidad de transporte público, refirió que esperan autorización de la alcaldía. Propusieron incrementar el pasaje en unidad de 24 puestos de 2.5 a 5 bolívares y en carrito de cinco puestos de 5 a 10 bolívares.

“Las unidades no se llenan en la bomba del Elevado. Hay que hacer cola de madrugada y uno sale a media mañana, un día perdido de trabajo. Para trabajar diario con el gasoil dolarizado, necesitamos al menos 50 dólares para dar unas tres vueltas y eso es lo que se hace. Entonces no iremos a comer ni a meterle mano a los carros, porque ya estamos trabajando a pérdida”, dijo.

En los terminales de Punto Fijo y Coro tampoco han aumentado el pasaje hacia otras regiones del país, aunque ya hay preocupación en los transportistas, y de no haber una solución, se irán a paro.