IMÁGENES: Llegaron al Zoológico de Caricuao los leones blancos africanos anunciados por el chavismo

Tres leones blancos llegaron la semana pasada a un zoológico de Venezuela luego de un viaje por el océano con origen en Europa, como parte de un intento por aumentar el número de visitantes en una atracción familiar de la capital y una pequeña señal de recuperación económica para el país en crisis.

Por: Reuters / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El crecimiento reciente del zoológico marca un raro punto positivo en medio de un colapso económico prolongado, brindando incluso a algunas familias más pobres a quienes les gustan los animales exóticos una excursión asequible ya que los niños ingresan gratis y los boletos para adultos cuestan $ 1.

Los leones de dos años, una hembra y dos machos, bostezaban perezosamente o paseaban a lo largo de sus jaulas en una visita reciente, alojados temporalmente en pequeños corrales con pisos de concreto y montones de paja.

“Para los venezolanos que no tienen los medios económicos para viajar lejos y ver de cerca a estos animales, esto es muy importante”, dijo Bernardo Pereira, funcionario del Zoológico Caricuao de Caracas, responsable de dar a los grandes felinos su comida diaria de carne fresca y huesos para masticar.

Los raros leones blancos actualmente pesan alrededor de 120 kilos (265 libras) cada uno y fueron transportados desde un zoológico de la República Checa.

Originario del sur de África, a los majestuosos mamíferos se les atribuye haber atraído a unos 8.000 visitantes el domingo pasado, un aumento de cuatro veces en comparación con los fines de semana anteriores, según el coordinador del zoológico, Jesús Hidalgo.

El trío permanecerá en cuarentena hasta fines de este mes o principios de julio antes de ser trasladados a espacios de exhibición más grandes con árboles y plantas.

A fines del año pasado, el Zoológico de Caricuao también recibió a tres canguros, dos de los cuales son albinos. Es posible que se agreguen jirafas a finales de este año, dijo Pereira.

Con la llegada de los leones, a los que aún no se les han dado nombres, el zoológico cuenta con más de 300 animales de tres docenas de especies diferentes, incluidos primates, reptiles y otros felinos.

Three rare white lions have found a new home in Venezuela after a long journey from the Czech Republic. The two-year-old lions were brought over as part of a plan to boost visitor numbers at the capital’s zoo and bring joy to poorer families https://t.co/KJq6Xq0twy pic.twitter.com/hBlJna4qtu

— Reuters (@Reuters) June 2, 2022