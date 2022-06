Se llevó a casa un sofá que estaban regalando por internet y encontró 36.000 dólares en su interior

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un sorprendente hallazgo hizo una mujer de California luego de encontró más de $36,000 en efectivo, escondidos dentro de uno de los cojines de un sofá que obtuvo de forma gratuita luego de que alguien lo regalara por Craigslist.

Por: El Diario NY

Vicky Umodu, de Colton en el condado de San Bernardino, estaba buscando muebles para su nuevo hogar en anuncios en línea.

Y cuando comenzó a navegar por el sitio web de anuncias clasificados, la mujer encontró dos sofás y una silla a juego que alguien regalaba.

“Dije, ‘Tal vez es un truco’. Dije: ‘Déjame llamarlos’“, narró la mujer.

