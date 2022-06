Por poco termina en tragedia: dos niños se salvaron de ser arrollados por un tren en Canadá (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cámara de seguridad de un tren en Toronto, Canadá, captó el momento, que por poco termina tragedia, en el que dos niños jugaban en las vías del ferrocarril cuando este va transitando por ellas y casi los atropella.

Por: Blu Radio

La grabación muestra a tres niños, pero uno de ellos está alejado por donde va pasando el tren, mientras que los otros dos, al percatarse de la abrumadora presencial de este, ponen todo su empeño en escapar de su trayectoria.

El tren, además de tocar la bocina para alertar a los pequeños y evitar una tragedia, tuvo que frenar de emergencia metros más adelante, según informó Metronix, compañía encargada del transporte público canadiense.

“Incidentes como este son a menudo trágicos y alteran la vida, no sólo de los seres queridos, sino también de la tripulación y de los socorristas implicados. Al final, los jóvenes se dieron a la fuga mientras la tripulación iniciaba la recuperación para poner el tren en movimiento de nuevo.”, señaló Metrolinx, que compartió el video para crear conciencia en los ciudadanos.

?? This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto.

Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW

— Metrolinx (@Metrolinx) May 30, 2022