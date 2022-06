¡Impactante! Soldado ucraniano se filma al recibir un balazo y sigue peleando (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Las fuerzas ucranianas enfrascadas en una desgastante batalla por el control del este del país pasan problemas en las últimas horas para contener a las tropas rusas y ganar tiempo hasta que lleguen los cohetes y sistemas antiaéreos de última tecnología que les prometió Occidente.

Por: Clarín

Ante la posibilidad de que las armas tarden varias semanas en llegar, Ucrania enfrenta un periodo prolongado de inclementes combates que hoy se presenta ante el mundo como feroces enfrentamientos calle por calle, casa por casa, en todo el frente oriental. La ciudad de Sievierodonetsk es en este momento el epicentro de esos feroces combates. Y allí, ayer jueves se conoció un video que es para quedarse perplejo.

Un soldado anónimo captó con su propia cámara la escena de cuando es herido él mismo. Tras recibir un balazo luchaba desde el fondo de una casa, el efectivo tomó la situación con mucha calma entre la sorpresa de sus propios compañeros de armas. “No es gran cosa”, dice al mirarse el disparo que recibió en su brazo izquierdo.

VIDEO of Ukrainian troops fighting in #Severodonetsk. The soldier filming gets hit by a bullet that is partially stopped by his vest but still has enough momentum to continue into his arm. #Ukraine #Russia #Putin #Ukraineunderattack #Putinswar pic.twitter.com/h52vvfyySn

— raging545 (@raging545) June 1, 2022