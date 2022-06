Aparece el video del último vuelo rasante del general ruso Kanamat Botashov antes de morir derribado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El 24 de mayo pasado, una noticia sobresalió al resto de las que minuto a minuto arroja la guerra entre Rusia y Ucrania. Ese día los medios del mundo informaban la muerte de un general de la fuerza aérea rusa luego de que el avión Su-27 en el que viajaba fuera derribado por un misil Stinger disparado por fuerzas ucranianas sobre la ciudad de Popansa, en el Donbas.

Por: Clarín

Era el general Kanamat Botashov, y entonces se supo que se trataba del militar de mayor rango de esa fuerza que el Kremlin había puesto en el campo de batalla desde el inicio del conflicto bélico el 24 de febrero.

Esta sábado una secuencia de video de pocos segundos terminó de cerrar el círculo sobre el destino y como fueron los instantes previos a la muerte del militar ruso de 63 años.

El mayor general Kanamat Botashov formaba parte de una formación de dos aviones que volaban a baja altura sobre la región de Donbass cuando su avión Su-27 de 15 millones de dólares fue alcanzado por un misil tierra-aire.

El video del último vuelo de Botashov fue identificado por el analista militar Rob Lee después de que surgiera el informe de su funeral en los medios rusos.

