El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de junio de 2022

Aries

Estás sensible y reaccionas ante la menor provocación. De hecho, reaccionas ante situaciones que no te afectan e intervienes solo con el deseo de controlar. Y no, no está bien. Hoy debes buscar y mantenerte en tu centro de paz.

Tauro

Recibes un golpe bajo, o or lo menos así lo ves tú. Sufres, te decepcionas, y reaccionas. Tu actitud no es la más madura y complicas mucho más las cosas. Necesitas trabajar en ti y cuando estés calmado puedes hablar del tema con tu pareja, antes no.

Géminis

Quieres ser el centro de atención. Quieres amar y ser amado, sin reglas ni imposiciones y es que tu concepto de amor es vivir el libertad, sentirte cómodo en tu propia piel y permitir que cada uno viva a su propio ritmo. Sea pareja, amigos o familia, para ti es igual.

Cáncer

Tu casa se convierte en el centro de todo. Quieres disfrutar de tu hogar e invitas a personas queridas a compartir un día bonito, sin grandes pretensiones, solo con el simple deseo de crear nuevas memorias.

Leo

Excluye la idea del villan de tu historia, porque cuando defines roles de buenos y malos creas víctimas y por lo general esa víctima eres tú. A partir de hoy asume que la gente hace lo que puede con lo que tiene a su disposición y que lo que para ti está mal, posiblemente para el otro no lo está.

Virgo

Quieres algo y ejerces presión para lograrlo. Insistes un poco más de lo que deberías, y aunque es un poco estresante, logras tu cometido. Estás feliz con tu logro y te preparas para seguir adelante, con mayor fuerza y seguridad.

Libra

Dedicas el día a tus seres queridos. Ya sea que estén cerca o no, presencial o por zoom, buscas como compartir momentos lindos y sostener conversaciones que los ayuden a fortalecer lazos de amor.

Escorpio

Suelta los apegos a lo material y a las personas que no suman y verás como todo cambia. Todo lo que crees que necesitas para ser feliz está en tu mente, porque en realidad sólo necesitas amarte y estar bien contigo mismo. El resto es un plus, que se agradece, pero que no indispensable.

Sagitario

Probablemente tengas que hacer varias cosas hoy. Sea como sea, organiza bien tu día y procura dar lo mejor de ti en cada una. Encuentros con amigos que te conquistan el alma y te dan la oportunidad de desahogarte de alguna preocupación.

Capricornio

las respuestas estás a la mano. Sólo necesitas investigar un poco más y sabras que hacer. Ni siquiera necesitas a nadie más, tú sólo puedes. El día es activo y convulsionado, con muchas cosas por decidir y otras tantas por hacer.

Acuario

No hay nada que te satisfaga más que sostener una buena conversación. Intercambiar opiniones con personas que razonen y hablen con propiedad. Quienes estén abiertos a entender y valorar los puntos de vista del otro. Es un día de comunicar desde la adultes.

Piscis

Te sientes atado de pies y manos y no sabes que hacer, y es que en realidad no hay mucho que puedas aportar. Es un asunto que nada tiene que ver contigo y aún cuando tienes las mejores intenciones lo mejor es no involucrarse.