El infierno se cierne sobre los rusos: Captan en VIDEO como un misil ucraniano destruye un helicóptero

Imágenes dramáticas capturan el momento en que un helicóptero ruso es derribado por un misil ucraniano y luego se estrella explotando en cuestión de segundos.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El avión fue derribado en la muy disputada región del Donbás, en el este de Ucrania, donde aún se concentra gran parte del ejército ruso.

El clip notable muestra el helicóptero girando en círculos mientras cae del cielo.

Luego explota en una enorme bola de fuego con el infierno resultante visible a millas de distancia.

Se produce cuando, según los informes, las tropas rusas están destruyendo puentes a través del río Seversky Donets de la región en un intento de impedir que los refuerzos ucranianos brinden ayuda a los civiles en la ciudad de Sievierodonetsk, informó un funcionario local.

Según The Independent, el gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai, también dijo en la televisión en vivo que el ejército ucraniano continuaba preservando sus posiciones dentro de la ciudad y estaba haciendo retroceder a las tropas rusas en varios lugares.

Incredible video of another attack helicopter of russian invaders' hit by Ukrainian defenders from ??Operational Command "North".

After being struck by anti-air defenses, helicopter plummeted into the ground and exploded in huge fireball.#russianLosses #russiaInvadedUkraine pic.twitter.com/eyOLEh5L0c

— Walter Report (@walter_report) June 4, 2022