Semana: a sus 97 años, este es el sorprendente testimonio de la mamá de Rodolfo Hernández

Cecilia Suárez de Hernández, madre del candidato Rodolfo Hernández, dijo que no quería que su hijo se metiera a la política. Explicó por qué lo regaña y contó la historia de su familia, así lo reseñó la Revista SEMANA.

VICKY DÁVILA: Doña Cecilia, ¿qué piensa de que su hijo esté a punto de ser presidente de Colombia si gana las elecciones frente a Petro?

CECILIA SUÁREZ: Pues si Dios quiere, ojalá que sea el presidente. V.D.: Es cierto que cuando él le contó que se quería meter a la política, ¿le dijo que estaba loco?

C.S.: Sí, le dije eso.

V.D.: ¿Cómo fue?

C.S.: Él llegó y me dijo mamá: quiero meterme a la política. Le dije: “No, le di estudio fue para ingeniero, no para político”. Y me dijo: “No, es que yo quiero”. Le respondí: “Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política”. Es soberbio, igual a mí de soberbio. Y me dijo: “Me manejo bien”. Le dije: “Si se ha de manejar como la gente, métase, de resto, ni le doy ese consejo”. Se quedó callado. Al final se metió ahí, él verá.

V.D.: ¿Cómo le fue siendo alcalde de Bucaramanga?

C.S.: Como que se iba pasando del genio que tiene. Le pegó por allá a un señor un pescozón en la nuca, y yo haciendo fuerza, ¡ay, que no le vaya a pegar otro! Ay, Virgen santísima.

V.D.: ¿Y lo regañó?

C.S.: Le dije: “Eso no se hace; no, mijo, va a salir que usted le pegó a un concejal”. Me contestó: “Me hizo emberracar, le di en la jeta”. Eso fue lo que me contestó.

V.D.: Pero no lo volvió a hacer.

C.S.: No.

V.D.: ¿Y qué le dijo cuando le contó que quería ser candidato presidencial?

C.S.: Le dije: “¿Se amañó? No, mijito, usted acaba su vida y nadie se lo agradece”. Dijo: “No, yo quiero”. Le dije: “Bueno, haga lo que se le dé la gana”. Ya eso no es manejar un muchacho. Es pesado, ellos se mandan, le pueden a uno (risas).

