J Balvin reaccionó a las disculpas de Christian Nodal por polémico tema

Cuando parecía que la polémica entre Christian Nodal y J Balvin terminaría con el lanzamiento de Girasol -canción que el intérprete del regional mexicano prometió lanzar tras el intercambio de “bromas” pesadas que protagonizó con el reggaetonero en sus redes sociales- la polémica continua. Ahora, el colombiano reaccionó a la disculpa pública que hizo el ex prometido de Belinda durante el concierto que ofreció hace unas horas en Morelia, Michoacán.

Por Infobae

Durante la mañana de este domingo 05 de junio el intérprete de Colores, Mi Gente, In da Getto y X recurrió a sus historias de Instagram para pronunciarse públicamente sobre la disculpa que recibió por parte del cantante mexicano. Sin profundizaren detalles y tratando de no caer en una nueva controversia, dejó entrever que hizo las pases con el mexicano aunque su decisión final fue lanzar el tema.

“Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, comentó.

J Balvin no sólo mandó sus mejores vibras tanto para el mexicano como para el público en general, también hizo un llamado para se deje el tema por la paz debido a que ambos son figuras públicas con gran alcance a nivel internacional y, por lo tanto, son ejemplo de muchas personas. De esta manera, el cantante del género urbano trató de calmar las aguas y terminan por fin con toda la polémica que se desató por un post de Instagram.

“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, po lo menos”, continuó.

El colombiano cerró su mensaje sumándose a la versión que compartió Nodal con los asistentes de su último concierto: “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”.

¿Cómo se disculpó Christian Nodal?

“¿Les pido un favor? Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierd* que no me permite superarme como ser humano. No para Balvin, Balvin sólo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos”, agregó.

Sus declaraciones se sumaron a la polémica y solo aparecieron más críticas, así que el intérprete de Botella tras botella recurrió a sus historias de Instagram para reafirmar lo que dijo en su show y aclarar que el principal motivo de su disculpa fue Girasol, porque aunque no quería lanzarla lo hizo.

El ex prometido de Belinda ofreció un concierto el pasado sábado 4 de junio en Morelia y, como era de esperarse, se pronunció sobre la controversia que se desató por una comparación que hizo J Balvin entre sus actuales looks. Así, desde el escenario y frente a una multitud de personas, confesó que se arrepintió de prometer el lanzamiento de la tiradera en contra del colombiano y explicó que al final decidió sacarla porque es una respuesta a todo el hate que ha recibido en los últimos meses.

“Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*s nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”, dijo.

