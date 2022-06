Carlos Ochoa: El pacto “histérico” de Petro

Posteado en: Opinión

El pacto histórico del candidato Gustavo Petro representa en estos momentos una

propuesta gastada dentro de la dialéctica política que pretende interpretar el sentimiento del alma colombiana anclada a los rencores del pasado, en eso se asemeja a la manera de concebir la política que ha mostrado el ex presidente Álvaro Uribe, que no da tregua ni cuartel a sus enemigos, como tampoco se lo conceden a su persona quienes lo adversan a muerte.

En ese ambiente de desencanto y desesperanza por los relatos polarizados que no han conducido

a Colombia a nada positivo por el enfrentamiento permanente, se ha colado a la segunda vuelta

presidencial un personaje sin partido y sin representación en el Congreso, que propone tres

mandamientos que han calado en la mente de los colombianos agotados de retóricas que no

producen los cambios que la sociedad colombiana requiere, estos mandamientos son: No robarás,

no mentirás y cero impunidad, lo que equivale a decir, no al robo, no a la mentira y no al delito.

Con estas tres máximas Rodolfo Hernández construyó el SI positivo que contiene toda campaña

para conectar apoyo.

En Venezuela las campañas presidenciales siempre han conectaron la esencia del

candidato o su propuesta con un SI positivo. En 1973 Carlos Andrés Pérez ganó con “ESE HOMBRE

SI CAMINA” que reafirmaba su propuesta abstracta de “Democracia con Energía”. En el 78 Luis

Herrera utilizó por primera vez el NO como SI positivo en la cuña de Aleida Josefina “ESTO NO LO

AGUANTA NADIE”.

En la campaña colombiana actual el candidato Rodolfo Hernández utiliza la triple negación a la

manera de un predicador religioso, tres principios, el uno, dos, tres, como si se tratara de

un Moisés bajando con los diez mandamientos del monte Sinaí.

Petro se siente amenazado por el simplismo de Rodolfo Hernández, que hace de su relato político

poco menos que un chiste viejo, no voy a calificarlo de malo porque Petro ha sido hasta ayer un

hombre coherente con sus principios socialistas de retrovisor, pero la aceptación de apoyos

venidos de gente del ex presidente Juan Manuel Santos sugiere que el histerismo y la

desesperación se están apoderando de su campaña y más allá toda la clase política colombiana

que no puede repetir con sinceridad los tres mandamientos que Hernández ha posicionado y de

ganar en la segunda vuelta, va a convertirse seguramente en un espejo, una referencia para lo que

pueda acontecer en Venezuela y en el resto del continente, en donde el oxido corroe todos los

partidos sin excepción y abren la puerta para fenómenos electorales que no sabemos en qué van a

resultar.