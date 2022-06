EN IMÁGENES: las “ratas heroicas”, los roedores entrenados para rescatar personas atrapadas por los terremotos

Los destrozos de los terremotos son devastadores, y son muchos los recursos que se emplean tras estos accidentes. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar a las personas que se han quedado atrapadas entre los escombros. Para ello, una organización está entrenando a las llamadas ‘ratas heroicas’.

Por 20minutos

Por su diminuto tamaño y su agilidad, estos roedores pueden colarse por ciertos lugares que cualquier persona no sería capaz, por lo que la asociación APOPO, junto a la doctora Donna Kean, ha visto en ellas los seres idóneos para el salvamento.

La científica de Glasgow (Escocia) explicó que están entrenando a 170 de estos animales en proyectos de detección de tuberculosis y minas terrestres, pues por su peso, no hay indicios de que activen estos explosivos. También se espera que sean capaces de olfatear la brucelosis, una enfermedad infecciosa que puede afectar al ganado.

Today is the International Day of Women in Science. Many skilled scientists have contributed to APOPO’s mission since it began. Today, our activities are driven by a number of very talented women. Meet @donnaeilidhkean , Behavioral Research Scientist: https://t.co/GGHTNV1CCS pic.twitter.com/eDtjYjd2Wg

Tras su entrenamiento, los roedores serán puestos a prueba en Turquía, país propenso a los terremotos. “Las ratas podrán entrar en espacios pequeños para llegar a las víctimas enterradas en los escombros”, explicó Donna Kean.

“Todavía no hemos estado en una situación real, tenemos un simulacro de escombros”, añadió. “Cuando tengamos las nuevas mochilas, podremos escuchar dónde está la rata dentro de los escombros”.

APOPO is training HeroRATs for Search & Rescue. The rats have a great sense of smell, and can move through small spaces to search for survivors. The basic behavioral sequence is: search for victim, pull ball to communicate victim has been found, then return to trainer for reward. pic.twitter.com/gAaBj8zMB5

— APOPO (@HeroRATs) April 5, 2022