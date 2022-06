Así celebró Johnny Depp la victoria sobre Amber Heard

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Ha sido uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos y Johnny Depp lo ha ganado a Amber Heard por difamación. El jurado popular proclamó por unanimidad que la actriz difamó a su exmarido en todos los puntos, mientras que en sentido contrario el actor solo lo hizo contra ella parcialmente.

Por 20Minutos

De esta forma, decretó una compensación de 15 millones de dólares de Heard a Depp y de solo 2 millones de él hacia ella. La sentencia es recurrible y el proceso puede durar varios años hasta que finalmente se produzca una resolución firme.

Una dramática victoria que el actor quiso celebrar junto a unos amigos en un conocido restaurante de Birmingham, Inglaterra. Según detalla Telecinco, Depp, junto al músico Jeff Beck y alrededor de 20 acompañantes, acudió al restaurante de comida india Varanasi y disfrutó de un banquete preparado especialmente para él y sus acompañantes y cuya cuenta ascendió a unas 50.000 libras esterlinas, algo más de 58.000 euros.

Según la misma información, Depp acudió al restaurante -cerrado para el resto de los clientes- en torno a las 19.00 horas y se hizo fotografías con el personal, así como con sus amigos y familiares.

Mohammed Hussain, director de operaciones del local, aseguró a Daily Mail que todos los empleados quedaron “sorprendidos con la llamada inesperada”: “Al principio pensé que podía no ser verdad, pero todo se confirmó cuando llegó su equipo y su seguridad”. Además, señaló que Depp es “un tipo encantador y con los pies en la tierra”.

"we had the greatest of pleasure to be

in the presence of Johnny Depp and Jeff Beck, what an amazing and humble experience"

last night at – varanasi restaurant pic.twitter.com/b9kta2S6O1

— Tongo Bozzie??°•.•* (@Noneofthemknew1) June 6, 2022