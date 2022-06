Comerciantes de Zimbabue niegan cortar dedos de los pies para brujería

Los comerciantes de Harare, capital de Zimbabue, llevan toda la semana yendo al mercado con zapatos abiertos para desmontar los delirantes rumores que hablan de tráfico de dedos de los pies para paliar problemas económicos y practicar brujería.

Por eltiempo.com

A pesar del frío del invierno austral, durante los últimos días “hemos venido con calzado abierto para mostrar que no estamos involucrados en la brujería”, confiesa a la AFP Tafadwa Murengwa, de 29 años, en el parking del centro comercial Ximex.

Desde hace algunos días, corre en este empobrecido país el rumor de que se venden dedos de los pies a cambio de miles de dólares, y que los comerciantes de Ximex portaban zapatos cerrados para ocultar su participación en este rentable mercado negro.

“Un dedo se vende por 20.000 o 40.000 dólares” según su tamaño, afirma un mensaje de Twitter del 30 de mayo, que acusa al gobierno de este tráfico desesperado por su “incapacidad para crear empleo”. El texto va acompañado con algunas fotos: una pinza con un dedo pequeño, un pie amputado de su dedo gordo, otro con una venda.

In #Zimbabwe, people are starting to sell their fingers and toes because of the rising cost of living.

Each finger sells for between $ 200,000 and $ 400,000 depending on the size of the finger!@Muhamedsarmani pic.twitter.com/0nz56bHcSn

— Muhamed Hussein Sarmani (@Muhamedsarmani) June 1, 2022