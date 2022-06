Los misteriosos “árboles” que ha captado el rover Curiosity en Marte tienen explicación

El vehículo de explorador rover de la misión Curiosity de la NASA captó el pasado 15 de mayo unas imágenes en las que se puede apreciar unas estructuras similares a árboles en el cráter Gale de Marte.

Según explica el Instituto SETI a través de Twitter, estas estructuras que parecen emerger de una gran roca, podrían ser “rellenos cementados de antiguas fracturas en una roca sedimentada“, señalando que “el resto de la roca estaba hecho de un material más blando y fue erosionado”.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. ?: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

— The SETI Institute (@SETIInstitute) May 26, 2022