Biden anunció que va en camino a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció durante la tarde de este miércoles que va en camino a Los Ángeles, para participar en la IX Cumbre de las Américas.

lapatilla.com

A través de un mensaje compartido en Twitter, indicó que espera trabajar con los líderes de todo el hemisferio occidental, para fortalecer lazos y abodar los principales desafíos.

“Voy camino a Los Ángeles para ser sede de la Novena Cumbre de las Américas. Espero trabajar con líderes de todo el hemisferio occidental para fortalecer nuestros lazos y abordar nuestros principales desafíos, desde la prosperidad económica y el cambio climático hasta la migración y el Covid-19”, escribió.

I’m on my way to Los Angeles to host the Ninth Summit of the Americas. I look forward to working with leaders from across the Western Hemisphere to strengthen our bonds and to address our core challenges — from economic prosperity and climate change to migration and COVID-19. pic.twitter.com/bDndE5gwDo

— President Biden (@POTUS) June 8, 2022