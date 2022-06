Ahora es posible la transferencia de criptomonedas a través de PayPal en EEUU

La empresa estadounidense PayPal tiene alcance a nivel mundial y ofrece a los usuarios un sistema de pagos en línea así como la posibilidad de hacer transferencias a otros usuarios y ahora parece ser que habrían dado un paso más en su mercado con las criptomonedas.

Por 20 minutos

Hace ya dos años desde que anunciaran que la plataforma iba a abrirse al negocio de las bitcoin para que fuera posible la compra venta de las criptomonedas. Unos meses más tarde incorporaron una opción para poder pagar en algunos comercios con ellas.

Ahora parece ser que PayPal quiere seguir apostando por este negocio y en las próximas semanas los usuarios de Estados Unidos podrán hacer transferencias de sus ‘criptos’ con otros usuarios o incluso con otros servicios de intercambio externos.

We’re excited to announce that PayPal will begin supporting the transfer of cryptocurrencies between PayPal and other wallets and exchanges. This feature is rolling out to all eligible US customers in the coming weeks. Learn more: https://t.co/PelvFv7eRW pic.twitter.com/YkzPOV7teq

— PayPal (@PayPal) June 7, 2022