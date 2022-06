“Testarudo, izquierdoso y terco”: el fuerte llamado de atención de Verónica Alcocer a su esposo, Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En una reunión de los estrategas de Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, tomó la voz e hizo unas duras críticas sobre el rumbo de la campaña presidencial del Pacto Histórico, así lo reseñó SEMANA.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dice Alcocer.

“Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (…) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, recomienda la esposa de Petro.

Alcocer, así mismo, dice que su esposo “es muy terco” y por eso señala que “los expertos son los que tienen que guiar, ya que nadie tiene la última palabra, y nadie es sabio”.

“Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, señala.

“Si el concepto es volver a intentar otra campaña presidencial, pues ya no está, ya no es tiempo, ¿si me entiendes?”, asegura en la reunión, cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA.

En su intervención, Alcocer reflexiona sobre los miedos que produce Petro en la sociedad y habla de por qué razón no ha tenido la votación esperada en todos los estratos.

“La gente que no está votando por él (Petro) son más del estrato 3, porque ya lo midieron, son mujeres, amas de casa, no están votando por ti, por la manera en que das el mensaje, quizá”, le dice Verónica a su esposo.

Ella cuestiona “la manera en que se transmite el mensaje. No puede ser lo mismo que para los jóvenes, tiene que hacer perder el miedo en esas madres y otras de estrato 5 y de estrato 6, ¿por qué no?”.

