Tiroteo generado por discusión dejó a tres personas heridas en Maryland este #10Jun (Video)

Un hombre y dos mujeres resultaron heridos en un tiroteo en The Shops at Iverson en Temple Hills, Maryland, el viernes por la tarde, dice la policía.

NBC Washinton

Dos hombres estaban dentro del centro comercial en la cuadra 3700 de Branch Avenue en el área de Chipotle cuando tuvieron una discusión con dos mujeres y un hombre, dijo el jefe de policía del condado de Prince George, Malik Aziz. Cuando los dos hombres se iban, uno de ellos se dio la vuelta y comenzó a dispararle al grupo.

Un hombre que recibió un disparo tiene heridas que amenazan su vida y las dos mujeres están gravemente heridas, dijo Aziz.

Un oficial fuera de servicio y dos oficiales que estaban trabajando en el centro comercial acudieron en ayuda de las víctimas después de que sonaron los disparos alrededor de las 12:45 p. m., dijo Aziz.

Testigos dijeron a la policía que los sospechosos se dieron a la fuga. Aziz dijo que no está claro si subieron a un vehículo.

“Debemos abordar estos actos sin sentido de violencia armada por cualquier medio”, dijo Aziz.

“Hay que hacer algo para abordar esta violencia”.

Las fotos de la escena mostraban numerosos marcadores de evidencia policial en el estacionamiento justo afuera del restaurante italiano Chipotle and Mamma Lucia en el centro comercial. La cinta amarilla del crimen bloqueó el área.

Los oficiales están buscando al sospechoso o sospechosos involucrados.

lapatilla.com

