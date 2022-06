Veterano estadounidense se reencontró con su amada de Japón tras 70 años de búsqueda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un veterano de guerra estadounidense de 91 años de edad logró reencontrarse con un antiguo amor perdido en Japón tras casi 70 años.

Por RT

Duane Mann, veterano de la Armada en la Guerra de Corea, conoció a Peggy Yamaguchi durante su estancia en una base en la ciudad japonesa de Yokosuka, y comenzó con ella una relación en 1954, detalla Newsweek. Ella trabajaba en el club de suboficiales de la Fuerza Aérea, adonde Mann acudía en ocasiones a reparar las máquinas tragamonedas.

Tras 14 meses de relación, los planes de matrimonio que tenía la pareja se frustraron cuando él fue dado de alta antes de lo planificado y enviado de regreso a su país. Mann aseguró a Peggy, quien en ese momento estaba embarazada de él, que más adelante la llevaría a EE.UU.

