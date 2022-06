“Mejores cosas he visto”: Criticaron el “paquete” de Bad Bunny 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Bad Bunny vuelve a dar de qué hablar, y en esta oportunidad no es por música, sino por los resultados que dejaron una sexy fotografía que publicó en su perfil de Instagram.

En un carrusel en el que aparecen varios selfies, finalizó con una foto frente al espejo, vistiendo un boxer color rosado que le marcó el “paquete” y por supuesto llamó la atención de sus seguidores y se convirtió en el centro de atención.

Con información de El Farandi

A la par, el intérprete de “Tití Me Preguntó” acompañó la publicación con un comentario que provocó que los internautas lo bucearan y otros lo criticarán. “Si tú me lo pides yo me porto bonito, ¿gente cual debería ser el próximo video?”, escribió.

“En la cama de mi habitación puede ser una respuesta correcta”, “No lo podemos clonar”, “Que va a calentar con los seis centímetros esos”, “A mi ese hombre no me caliente ni el meñique”, “Carece de herramienta el conejo”, “Mejores cosas he visto”, fueron algunos de los comentarios de parte de los usuarios de la plataforma de la camarita.

Cabe destacar, que la publicación hasta el momento ha alcanzado más de tres mil “likes” y como era de esperarse, el boricua no logró salvarse de las criticas y varios de sus detractores le dijeron de todo un poquito por su “bulto”.

Ingresa AQUÍ para ver la foto