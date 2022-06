Cuál es el arma experimental que Ucrania quiere probar contra las tropas rusas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la guerra en Europa y en medio de la creciente ofensiva rusa al este y al sur de Ucrania, el gobierno de Vladimir Zelensky se mostró dispuesto a probar una nueva arma experimental en el campo de batalla. Se trata de “Bozok”, un misil en miniatura y para drones que todavía no fue testeado.

Por La Nacion

Desde su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa ucraniano informó sobre la producción en masa de un nuevo -y todavía no testeado- misil en miniatura y consideró que la guerra es “el entorno perfecto” para realizar las pruebas correspondientes de esta munición creada por Turquía que cuenta con guía laser y se integra a los drones.

“Turquía comenzó en los últimos días la producción en masa de Bozok, munición en miniatura con guía láser, que es altamente compatible con el Bayraktar TB2 ucraniano-turco”, precisó el Ministerio de Defensa Ucraniano en una publicación de Twitter.

Y al respecto concluyó: “Ucrania es el entorno perfecto y presenta oportunidades para las pruebas”.

Turkey has started mass production of Bozok, miniature ammunition with laser guidance, which is highly compatible with the Ukrainian-Turkish Bayraktar TB2. Ukraine is the perfect environment and presents opportunities for testing. pic.twitter.com/Dz8Tso5sPU

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2022