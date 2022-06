“Este ataque atroz arriesgó vidas”: EEUU condenó agresión contra Guaidó en Cojedes

Estados Unidos condenó este sábado la agresión sufrida por el presidente encargado, Juan Guaidó, por parte de un grupo de chavistas violentos en el estado Cojedes.

Por: Monitoreamos

“Estamos profundamente preocupados por el ataque no provocado contra el presidente Guaidó y sus colegas. Este ataque atroz arriesgó vidas; los responsables de la agresión deben comparecer ante la justicia”, reclamó el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

Los hechos ocurrieron en San Carlos, adonde llegó Guaidó como parte de su gira por Venezuela. Un grupo de militantes del PSUV se presentó en el lugar lanzando objetos contundentes.

Uno de los simpatizantes del chavismo comenzó a gritar “saquen a Guaidó”, mientras que otra mujer vestida de rojo golpeaba los vidrios y gritaba de forma agresiva. En un vídeo compartido en redes sociales se ve cómo Guaidó es empujado y le arrojan objetos para tratar de sacarlo de un restaurante

Esta es el segundo ataque violento que sufre el presidente encargado en lo que va de mes, luego de que el pasado 3 de junio fue agredido por oficialista en el estado Zulia, cuando visitaba el sector Santa Rosa de Agua de de Maracaibo.

We are deeply concerned by the unprovoked attack on President @jguaido and his colleagues. This egregious attack risked lives; those responsible for the assault should be brought to justice.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 11, 2022