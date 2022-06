Roy Barreras se aísla de la campaña de Petro, tras escándalo de “petrovideos”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Tras el huracán que se desató en Colombia por las contundentes revelaciones que hizo SEMANA de un paquete extenso de videos en los que se demuestra una guerra sucia de la campaña presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro, el senador Roy Barreras tomó una drástica decisión.

Por Semana

Barreras, quien es uno de los protagonistas del escándalo, decidió distanciarse de la campaña del Pacto Histórico al argumentar que su permanencia activa podría ser utilizada para ataques en medio de la contienda electoral que se avecina de la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, trinó Barreras.

Las reacciones ante ese anuncio no se hicieron esperar, en ese sentido mostró su postura el político John Sudarsky a través de Twitter: “Hace muy bien @RoyBarreras de aislarse de la campaña de @petrogustavo. Pero es tan solo un retiro táctico, para q la corrupción y el clientelismo que van a volver su gobernabilidad no se note. PERO SE NOTA! No engañan a nadie”.

Vicky Dávila no es el “cerebro del mal” , apenas el instrumento… la perdono. La dura batalla por la paz solo se gana desde el perdón,pido a quienes quieran oirme y creen en la paz y el cambio responsable que no la ataquen aunque ella y el uribismo sí saben lo que hacen. pic.twitter.com/dCxKoiSE2g — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 11, 2022

