Canadá condenó el “atroz ataque” a Guaidó en Cojedes: Que perpetradores sean llevados a la justicia

Canadá condenó este domingo la agresión sufrida por Juan Guaidó por parte de un grupo de chavistas violentos en le estado Cojedes el pasado sábado 11 de junio.

lapatilla.com

A través de las redes sociales, la Embajada de Canadá en Venezuela se manifestó “profundamente preocupados” por el ataque, del que participaron dirigentes chavistas como la excandidata del PSUV, Nosliw Rodríguez.

“Condenamos todas las formas de violencia” asimismo, la embajada reclamó “una pronta investigación para que los perpetradores de este atroz ataque sean llevados ante la justicia”.

We are deeply concerned by yesterday's attack on interim President @jguaido. We condemn all forms of violence and call for a prompt investigation so that the perpetrators of this heinous attack are brought to justice.

— Canada in Venezuela (@CanEmbVenezuela) June 12, 2022