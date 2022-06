Luis Manuel Aguana: Un nuevo rumbo electoral para Venezuela

Posteado en: Opinión

La noticia que nos llega del exterior acerca de la demanda de SmartMatic al régimen (ver Empresa de voto electrónico reclama a Venezuela indemnización de USD 1500 millones, en https://www.france24.com/es/ minuto-a-minuto/20220608- empresa-de-voto-electr%C3% B3nico-reclama-a-venezuela- indemnizaci%C3%B3n-de-usd-1- 500-millones), me recordó esas disputas que resolvían a tiros los jefes de las mafias en los EEUU en los años 30s. Primero eran socios y luego se convertían en enemigos por razones comerciales o pleitos territoriales de poder.

En buen venezolano, esa demanda es tan ridícula como el cachicamo que llama al morrocoy conchudo. Ambos son socios en la corrupción para robar algo de quienes perjudicaron. Por el lado del régimen, un poder político que no le corresponde, y por el lado de la empresa, los millones ofrecidos para eso. A estas alturas, quien no concuerde que SmartMatic fue socia del régimen en todos los fraudes electorales que nos hicieron desde el año 2004, o es enchufado o es colaboracionista. Y eso incluye a los dos Rectores llamados opositores dentro del CNE. Esa disputa solo prueba lo que hemos denunciado por años: que el régimen nunca ha tenido el apoyo de las mayorías porque se ha robado todas las elecciones –incluido el Referendo Revocatorio de Hugo Chávez-, siendo ilegitimo desde el mismo comienzo.

Entonces, esta modesta nota no va dirigida –de nuevo- a convencer a nadie de la naturaleza del casino electoral que nos tienen montados para cada elección a la que se convoque a los venezolanos. No. Va dirigida a quienes todavía insisten en no ver el peligro que significa que no se haya desmontado ese casino, y en particular a quienes lo han defendido desde la oposición, lo que explica que la Comunidad Internacional siga insistiendo en que el problema venezolano se resuelve con unas elecciones presidenciales, que NO pueden ser libres, justas y verificables, sin un cambio radical de los Poderes Públicos en Venezuela, en especial el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral.

¿Qué más tendríamos que explicarles a los países, si en esa demanda SmartMatic le está diciendo al mundo que el régimen “emprendió una “campaña de persecución” contra esa compañía que incluyó “hostigamiento” y “amenazas” contra empleados para “forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos“? En lo particular, no creo que tuvo que “hostigar” ni “amenazar”, porque estaban coludidos para delinquir, al difundir resultados falsos a los venezolanos en más de un millón de votos a favor del régimen. Si no fueran culpables, hubieran hecho esa denuncia públicamente desde el mismo 2017. ¿Por qué tuvo SmartMatic que esperar más de 4 años que el régimen contratara a otra empresa y los expropiara, sin compensación, para hacer esa demanda ante el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)? Esas son las diferencias que distinguen a los cómplices de un delito…

¿Y cómo se puede cambiar ese casino electoral sin cambiar el Poder Ejecutivo? Esa pregunta se la tendríamos que hacer a quienes desde la oposición insisten en buscar en primarias a un candidato opositor para nuclear las esperanzas de quienes aún quedamos en el país, para medirse con ese árbitro que fue capaz de coludirse con SmartMatic para hacerle fraude a los venezolanos. ¿Y cuál podría ser el resultado de eso? Otra decepción más, y la continuación infinita de unos delincuentes en el poder, con la diferencia que con esa nueva elección en el 2024, esta vez bendecida por la Comunidad Internacional, se legitimarían por obra y gracia de ese sistema de trampas del CNE quienes hoy son catalogados como ilegítimos.

Es por esa y no otra razón, que desde ANCO solicitamos a esa misma Comunidad Internacional que quiere elecciones, y en especial a los EEUU, que ayuden a Venezuela a establecer un Tribunal Electoral ad-hoc para la convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que restablezca todos los Poderes Públicos, comenzando por el Poder Ejecutivo, para Refundar a la Nación. Y en ese proceso de restablecimiento, reorganice al Poder Electoral para el llamado a unas verdaderas elecciones libres, justas y verificables, haciendo lo propio con Poder Judicial, actual poseedor de un Tribunal Supremo de Justicia que ya tiene 12 años adicionales de patente de corso para seguir permitiendo los crímenes de Lesa Humanidad de Nicolás Maduro Moros y sus cómplices.

Es claro que el régimen no estará de acuerdo con ese planteamiento y mucho menos la oposición oficial, quienes aún esperan seguir en el juego electoral perverso con el régimen a costillas de los venezolanos. Sin embargo, tenemos sobradas razones para creer que los EEUU, a la cabeza de esa Comunidad Internacional de países que han respaldado la menguada Presidencia Encargada de Juan Guaidó, podrían cambiar su política en relación con el problema venezolano, habida cuenta que saben que lo único que sostiene a esa oposición son precisamente las alocuciones semanales de sus portavoces, y últimamente del mismo Presidente Joe Biden. Saben de sobra que son el sostén de la oposición política venezolana.

De entender el gobierno norteamericano a cabalidad la propuesta Constituyente planteada por ANCO e importantes personalidades de Venezuela, y en especial de la Iglesia Católica, el curso “electoral” de Venezuela sería completamente diferente. Se obligaría al régimen, a través del mecanismo de sanciones, no a ir a unas “elecciones” con Maduro en Miraflores, sino a un proceso neutral con un árbitro electoral que no esté en manos de quienes con su nueva SmartMatic detentan de manera ilegítima el poder, generando así la suficiente confianza de los venezolanos para concurrir a un proceso cuyos resultados no los dictarán unas máquinas que fueron manipuladas previamente por un Poder Electoral corrupto, como se acaba de evidenciar a través de esa demanda de arbitraje de inversiones.

Creemos que ya es hora de comenzar un nuevo proceso de negociaciones, esta vez dirigido a plantearle al mundo, no unas elecciones presidenciales simples, sino la convocatoria del pueblo a un proceso Constituyente de carácter Originario, con un árbitro independiente de los Poderes Públicos secuestrados e ilegítimos de Maduro, para restablecer el orden Constitucional en Venezuela. Esa sería la verdadera ayuda al pueblo venezolano que tanto ha insistido la Comunidad Internacional, y especialmente los EEUU, y no la ayuda a los sectores políticos que, en el neto, han resultado en su mayoría cómplices de un innecesario alargamiento del sufrimiento de la población. No es tarde para rectificar cuando sabemos quién está detrás de una oposición hueca y son los que tienen la capacidad para definir un nuevo rumbo electoral para Venezuela.

Caracas, 13 de Junio de 2022

