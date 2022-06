¡Agárrame que lo mato! La pelea VIRAL de dos hombres en traje de baño (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Existen muchos contextos y situaciones que invitan a la violencia, pero posiblemente uno que pocos se hubiesen imaginado es el que se hizo viral en TikTok. Resulta que dos hombres, padres de familia, se enroscaron en una violenta pelea mientras estaban de vacaciones y en una piscina.

Por: Crónica

En esta insólita situación, capturada gracias a un video filmado por un testigo, se puede apreciar como estos dos señores, aproximadamente de unos 40 a 50 años y con trajes de baño como para no pasar desapercibidos, protagonizaron una pelea que fue furor en las redes sociales.

Resulta que, mientras los niños jugaban en la piscina, ambos se “desconocieron” y empezaron a lanzar puños por todos lados. Con el objetivo de contextualizar, se trató de un señor de traje de baño gris y otro de traje de baño verde, este último contaba con una interesante “panza”.

Dads laying it all on the line for supremacy at the pool ? pic.twitter.com/npiFsmm8Da

— Joe Kinsey (@JoeKinseyexp) June 12, 2022