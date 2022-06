Artista de Hollywood firman un compromiso sobre el uso responsable de las armas en la pantalla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Más de 200 conocidos escritores, directores y productores de Hollywood han firmado una carta abierta en la que se comprometen a representar la violencia armada de manera responsable en la pantalla, tras los recientes tiroteos masivos ocurridos en ciudades como Buffalo, Nueva York o el colegio de Uvalde, en el estado de Texas.

Según pública este martes Los Ángeles Times, la carta fue lanzada ayer bajo el lema #ShowYourSafety y solicita que los creativos “tengan en cuenta cómo se presenta la violencia con armas de fuego en la pantalla” de cine o televisión.

Entre los firmantes figuran los directores JJ Abrams y los actores y actrices Debbie Allen, Adam Brody, Mark Ruffalo o Amy Schumer.

También suscriben el documento los cómicos Judd Apatow o Jimmy Kimmel, la productora Kathleen Kennedy, y los guionistas Adam McKay, Marti Noxon o Shonda Rhimes, además de la escritora Janet Mock, entre otros.

“Como la mayor parte de Estados Unidos, estamos enfurecidos por los recientes tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde”, dice la carta y “teniendo en cuenta que ha habido más de 250 tiroteos masivos en lo que va del año, lo que es una tragedia casi incomprensible, algo se tiene que hacer”.

“Las armas ocupan un lugar destacado en la televisión y las películas en todos los rincones del mundo, pero solo Estados Unidos tiene una epidemia de violencia armada”, agrega el documento.

La “responsabilidad recae en las laxas leyes sobre armas apoyadas por aquellos políticos que tienen más miedo de perder el poder que de salvar vidas. No causamos el problema, pero queremos ayudar a solucionarlo”, subraya.

La campaña #ShowYourSafety se produce poco después de que hombres armados masacraran a 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, y a 10 personas en una tienda de comestibles en Buffalo.

Hollywood has modeled positive culture change before: seatbelt use, smoking, teen pregnancy, and marriage equality. Time to model gun safety.https://t.co/2YUnqUBswU

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 13, 2022