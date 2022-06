Charlie Sheen y Denise Richards, en guerra por la llegada de su hija a OnlyFans

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Charlie Sheen culpa a su ex esposa, Denise Richards, después de que su hija mayor, Sam “Sami” Sheen, se uniera a OnlyFans. La ex estrella de “Two and a Half Men”, de 56 años, le declaró a Page Six que “Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”.

Sheen agrega que “no apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”.

Sami, que cumplió 18 años en marzo, anunció su aventura comercial para adultos en Instagram el lunes con una sensual instantánea en traje de baño, instando a sus seguidores a “hacer clic en el enlace de mi biografía si quieren ver más”.

La biografía de la adolescente en la plataforma de redes sociales basada en suscripción, que a menudo se usa para publicar fotos y videos desnudos o parcialmente desnudos a un precio superior, dice: “oye, suscríbete para ver contenido exclusivo”.

Sami también prometió “subir contenido nuevo 2 o 3 veces por semana” y alentó a sus suscriptores a chatear con ella en privado.

Después de que se supo la noticia, Richards, de 51 años, nos dijo en exclusiva: “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como padre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella hace que propias elecciones”

En septiembre de 2021, Sami apareció en los titulares después de publicar un video de TikTok en el que afirmaba que estaba “atrapada en un hogar abusivo” mientras vivía con la alumna de “Real Housewives of Beverly Hills”.

“Hay ciertas reglas y las hago cumplir”, respondió Richards en ese momento. “Y [en casa de Charlie], hay reglas diferentes en esa casa, y eso está bien”.

Una fuente aseguró a Page Six en exclusiva que Sami volvió a vivir con su madre “en el último mes”.

Richards comentó en febrero que su relación aún era “tensa”, pero los dos parecen estar en mejores términos en estos días.

En marzo, la actriz de “Wild Things” le dio a su hija un saludo de cumpleaños número 18 en Instagram, diciendo que la amaba “incondicionalmente” y que se sentía “muy bendecida y agradecida” de ser su madre.

Luego, el mes pasado, la pareja pasó juntos el Día de la Madre.

“¡¡Feliz día de la madre!!” Sami subtituló las imágenes de su salida. “Te quiero mucho mamá. No tienes idea de lo agradecido que estoy de tenerte en mi vida”.

Richards y Charlie se casaron en 2002, pero su relación comenzó a ir cuesta abajo antes de recibir a su otra hija, Lola Sheen, de 16 años, en 2005.

“Cuando quedé embarazada de Lola, las cosas empezaron a cambiar rápidamente”, añadio Richards en un episodio de 2020 de “RHOBH” “Fue una época muy oscura. Muy tóxico. Y solicité el divorcio cuando tenía seis meses de embarazo con ella”.

En 2011, la actriz de “Starship Troopers” adoptó a otra hija, Eloise Richards. Luego se casó con Aaron Phypers en el 2018.

En cuanto a Charlie, el infame playboy se casó con la actriz Brooke Mueller en 2008, pero se divorciaron en 2011. Él y Mueller, de 44 años, comparten a los mellizos Bob y Max, de 13 años.

El actor dio la bienvenida a su primera hija, Cassandra Estévez, con su novia de la secundaria, Paula Speert, en 1984.

