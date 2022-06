EN VIDEO: Huéspedes encuentran una decena de cámaras secretas en su alquiler en Filadelfia

Airbnb está siendo severamente criticado en redes sociales luego de un aterrador hallazgo hecho por una invitada en Filadelfia.

Por Vive USA

Y es que, de acuerdo con un video y varios tweets que se viralizaron en Twitter, una mujer alquiló una casa en la ciudad y a su llegada encontró al menos 10 cámaras escondidas en varias partes de la propiedad, incluidas habitaciones y baños.

We noticed these “sprinklers” CAMERAS were placed in spots to get a perfect view of people. Luckily it was a girls trip so I wasn’t having intercourse… but I was naked and had to change in this room? pic.twitter.com/9SHPLUEpkg

— ? (@foxytaughtyou) June 12, 2022