EN VIDEO: Perro provocó incendio en casa de Misuri tras encender la estufa de la cocina

Una casa de Missouri se incendió después de que un perro lograra encender la estufa de la cocina, lo que provocó una combustión por grasa, según informaron las autoridades.

Por El Diario NY

El incidente, que fue capturado por la cámara de seguridad del propietario, se desarrolló el viernes pasado por la mañana en Parkville, a las afueras de Kansas City, según el jefe de la división del distrito de protección contra incendios de Southern Platte, Chris Denney.

