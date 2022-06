¡Juzgue usted! Circula nuevo VIDEO sobre estado de salud de Putin… está “temblando”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido tema de conversación desde que entró al poder, sin embargo, los rumores sobre supuestas enfermedades de consideración han aumentado a raíz de la invasión a Ucrania, la cual ya lleva poco más de tres meses y medio.

Por: El Heraldo

Supuestas fuentes cercanas al gobierno han dicho a medios de comunicación que el mandatario de 69 años habría recibido diagnósticos de Parkinson, demencia o cáncer en el estómago, la sangre y la tiroides; sin embargo, el Kremlin se ha encargado de desmentirlos en reiteradas ocasiones.

El pasado domingo, el presidente ruso encabezó una ceremonia para otorgarle el Premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov, y los videos tomados en el evento lo muestran balanceándose de un lado a otro y por momentos hasta inestable; cuando Putin estaba en el estrado, supuestamente estaba sacudiendo las piernas, detalló el medio británico Express.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp

— Mike Sington (@MikeSington) June 14, 2022