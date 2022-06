Kim Kardashian le provocó “daños significativos” al icónico vestido de Marilyn Monroe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dañar el patrimonio histórico no debería ser cuestión de dinero. Al igual que hay cabreo y molestia cuando se destroza a consciencia una obra arqueológica, por ejemplo, debe haberlo ahora con Kim Kardashian. La colección que albergó el icónico vestido de Marilyn Monroe que la empresaria e influencer llevó en la MET Gala de este año ha mostrado los destrozos que le ha provocado dicha decisión de la socialité.

Por 20minutos.es

Ocurrió hace un mes: la más mediática de las Kardashian aparecía en el evento, cuya temática de este 2022 era la Gilded Age estadounidense de principios del siglo pasado, sin haberse podido resistir a la tentación de enfundarse el mismo look que la actriz llevaba cuando le cantó Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962, tres meses antes de morir -ella- y un año antes del asesinato del mandatario.

Ya entonces hubo críticas sobre cómo habían dejado que Kimberly, que había perdido siete kilos para entrar en el traje, se pusiera algo que de forma tan evidente pertenece a la historia estadounidense y que para ello está a salvo en un museo. Y la respuesta obvia fue que todo lo puede el dinero.

Sin embargo, ahora esas críticas tienen aún más consistencia al poder observar los destrozos que Kim Kardashian le ha provocado para siempre al vestido. Scott Fortney, el coleccionista especializado en propiedades de Marilyn y dueño original de la pieza, ha subido al Instagram de su propia colección de la actriz dos imágenes, una del antes (2016) y otra del después de la gala, que muestran los “daños significativos” e irreversibles que tiene el vestido.

“Muy comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, pero… ¿Valió la pena?”, se ha preguntado Fortney junto a las fotografías, en las que se observa a la perfección las rasgaduras de la tela iniciándose una rotura total, así como la desaparición de varios cristales y lentejuelas, quedándose colgando el hilo que las mantenía.

