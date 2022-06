La imagen desgarradora de la guerra: una niña ucraniana celebra su primer cumpleaños ante la tumba de su padre

En su primer cumpleaños y a diferencia de lo que se suele hacer, esta niña no va a celebrar su aniversario en un parque infantil rodeada de otros bebés, ni disfrutará de una gran fiesta junto a su familia. En su lugar, esta pequeña ucraniana de un año está sentada frente a la tumba de su padre, un héroe de guerra muerto durante la invasión de Rusia, según informa el diario Daily Mail.

La niña, que viste un vestido rosa, se sienta a desayunar junto a la tumba de su padre, Vladsyslav Soldat, un militar de la 93.ª Brigada Mecanizada de Kholodny Yar, mientras señala su fotografía apostada en la lápida. Su madre Olena, dice que “no se puede expresar el dolor con palabras, mi corazón está desgarrado”.

La imagen donde la niña celebra el cumpleaños junto a la tumba de su padre muerto en combate, ha sido compartida por el Ministerio de Defensa de Ucrania, que dijo que su padre era un héroe de guerra.

This is the daughter of the Ukrainian defender Vladyslav Soldat. The girl visited her father's grave on her birthday. He died in battles w russian invaders. Baby's father is a hero, but he would never see her growing. A never-ending pain #MLRSforUkraineNow

