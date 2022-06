Los negocios oscuros de la Guardia Revolucionaria iraní y la teoría del vuelo para evaluar la seguridad argentina

El Boeing irano-venezolano forma parte del entramado de aerolíneas que maneja la fuerza de elite del régimen de los ayatolahs. Y su piloto fue directivo de Qeshm Fars Air, acusada de transportar armas de Teherán para el sirio de Bashar al Assad

Desde que llegó al poder en 1979 el régimen de los ayatollahs de Irán utiliza un enorme conglomerado de empresas para intentar burlar las sanciones internacionales por su carrera nuclear y el terrorismo. Son compañías que se van armando y cerrando de acuerdo a la necesidad política. Dentro de esta estructura, las más importantes son manejadas por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG), creados para “proteger el sistema islámico y prevenir la interferencia extranjera”. Controlan cientos de empresas y un presupuesto de más de 12.000 millones de dólares. Manejan los contratos del Estado en las industrias del petróleo, gas y petroquímica, así como grandes obras de infraestructura. También las aerolíneas de pasajeros y de carga que utilizan para el transporte que necesitan sus empresas al mismo tiempo que trasladan armas y agentes operativos a las zonas en las que Irán tiene intereses.

“Usa aerolíneas pseudo-civiles para transportar armas a Siria, Irak o El Líbano. Y mezcla sus actividades. Puede llevar una carga legítima y otra que no lo es”, explica en el especialista Farzin Nadimi en su análisis para el Washington Institute. Es el caso de Mahan Air, la segunda empresa aérea iraní que opera en diez países y tiene divisiones tanto de pasajeros como de carga y hasta una escuela relacionada con la industria (Mahan Air University) con carreras que van desde Pilotaje y Hospitalidad Aérea hasta Bussines Management. Las agencias antiterroristas occidentales detectaron decenas de vuelos de esta aerolínea transportando armas a Damasco para el régimen sirio de Bashar Al Assad.

Mahan Air fue sancionada por sus actividades ya en 2011 y tiene prohibido aterrizar en buena parte del mundo. Opera vuelos internos y desde Teherán hacia Pakistán, Tailandia, India, Rusia, Irak, China y Turquía. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos redobló las sanciones contra esta empresa en julio de 2019 diciendo que “Irán ha recurrido habitualmente a las aerolíneas comerciales iraníes para transportar armas y material a lugares internacionales en apoyo de las operaciones terroristas patrocinadas por el Estado iraní¨. Y quien apoye esas operaciones se “enfrenta a posibles consecuencias civiles y penales por violar los programas de sanciones de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluso por participar en transferencias no autorizadas de aeronaves de origen estadounidense o bienes, tecnología o servicios relacionados con ellas a Irán”.

