Terribles imágenes: Influencer colombiana por poco muere incinerada tras tomarse peligroso “shot” flameante

Ashley Ordoñez, modelo e influencer, sufrió un grave accidente en una reconocida discoteca de Cali. La joven se encontraba con todas sus amistades en este sitio disfrutando su noche, sin embargo, minutos después ocurriría lo peor.

Según informó la cuenta “Rechismes” Ordoñez iba a tomar un shot de fuego, pero todo se salió de control y al parecer se quemó. Varias personas quedaron impactadas por este hecho y los suscriptores solo piden para que se encuentre bien.

Ante lo vivido por Ordóñez, por medio de un video en su perfil de Instagram, explicó lo sucedido y agradeció la preocupación de sus seguidores. «En ese bar los shots normalmente los flamean».

«En el momento en el que el bartender estaba flameando, creo que la bomba, con lo que prenden, nos estalló en la cara a todos. Yo tenía fuego en mi cara, en mi cuerpo, en mi brazo y les juro que se me pasó toda mi vida por delante», dijo la joven.

Y continúa diciendo que «Veía también a mis amigos encendidos en fuego de pies a cabeza. Hubo mucha gente que salió herida, quemada», y además dijo la influenciadora que muchos salieron directo para el hospital y uno de sus amigos presentó quemaduras graves.

La joven envió un mensaje de agradecimiento a todos que estuvieron pendiente de ella: «Yo lo que vi esa noche solo lo había visto en películas. Vi muchos post y de la gente acerca de la situación. Cuídense mucho, uno nunca está exento de nada».

«La muerte está a la vuelta de la esquina. Me siento agradecida con Dios, por alguna razón no me quemé. Ya he tenido momentos cerca a la muerte y esto me hace más fuerte», finalizó Ordóñez en sus declaraciones.