Víctimas del tiroteo en apartamento de Florida eran una familia venezolana

Cuatro personas, incluido un niño, fallecieron después de un tiroteo en un apartamento de la ciudad de Casselberry en el condado de Seminole, en Florida, la mañana de este martes 14 de junio.

Por Noticia al Día

Según la policía de Casselberry, los agentes acudieron a un llamado de emergencia por tiroteo alrededor de las 7 a.m. después de que un hombre llamó al 911 y dijo que le habían disparado.

Al llegar, los agentes hallaron a cuatro personas con heridas de bala, dos mujeres, un hombre y un niño, según reportes policiales.

Los paramédicos brindaron atención a los heridos y transportaron al menos a un paciente desde el lugar. Trágicamente, las cuatro personas sucumbieron a sus heridas y fallecieron, informó la policía de Casselberry.

La policía cree que uno de los fallecidos mató a los otros tres antes de dispararse a sí mismo, pues encontraron a un hombre mayor herido en una habitación y en otro cuarto a las otras tres víctimas, quienes eran dos mujeres y un niño.

En redes sociales circula la posibilidad de que tres de las victimas fueran de nacionalidad venezolana, específicamente del Municipio Machiques, del estado Zulia.

Según una entrevista realizada por el medio Noticias365 a Ermenegildo López, quien presuntamente sería familiar de las víctimas, se supo que los involucrados en el tiroteo serían su hermana Zuleika López, su madre Mileyda López, su sobrino Víctor Alejandro López y su cuñado Carlos Soto, a este último se le atribuye el crimen.

According to family, these are three of the victims from today’s murder-suicide in Casselberry. @WESH pic.twitter.com/ODsXeQzxak

— Luana Munoz (@Luana_Munoz) June 14, 2022