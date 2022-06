A la cárcel por dejar a su perro abandonado tras atarlo de patas y hocico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hispano residente en el condado de Lee, en la costa oeste de Florida, fue arrestado y acusado de maltrato animal tras atar con cinta adhesiva las patas de su perro, taparle el hocico y abandonarlo en una carretera transitada, informó este miércoles la oficina del alguacil.

El perro, “Paco”, fue encontrado cojeando solo el pasado lunes cerca de una gasolinera en la localidad de North Fort Myers y llevado a un centro de los Servicios de Animales Domésticos del citado condado.

“I’ve been very clear that I’m never going to accept animal abuse… OF ANY TYPE. This is DISGUSTING.”

-Sheriff Marceno pic.twitter.com/t5GFnuDBa4

— Carmine Marceno – Florida’s Law and Order Sheriff (@SheriffLeeFL) June 14, 2022